Motocyklistki szkoliły się na torze ODTJ w Lublinie. Zobacz obszerną fotorelację!

- Szkolimy się, żeby doskonalić technikę jazdy na motocyklu służbowym. Musimy dawać przykład i bezpiecznie poruszać się po drogach. Trzeba jeździć z wyobraźnią, wyprzedzać myślami to, co może się stać za chwilę, brać pod uwagę, że nie wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, niestety, będą jeździć przepisowo. Trzeba po prostu myśleć za dwóch - podkreśla asp. Tomasz Mysiak z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, jeden z uczestników szkolenia komercyjnego. Jak wskazuje, każdy motocyklista powinien pamiętać o tym, by podczas jazdy mieć na sobie nie tylko kask, ale pełne ubranie motocyklowe, które może zabezpieczyć go przed ciężkimi uszczerbkami na zdrowiu, jeśli dojdzie do wypadku.

O godz. 11 na torze przy Grygowej rozpoczęło się natomiast bezpłatne szkolenie motocyklowe dla kobiet.