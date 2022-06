Motor będzie miał swoją szkołę. Trwają zapisy do nowego liceum

Oferta skierowana jest do chłopców, którzy w tym roku skończyli ostatnią klasę szkoły podstawowej, a swoją przyszłość wiążą z piłką nożną.

– Raczej szukamy dzieciaków, które z piłką miały już do czynienia i były w jakimś procesie treningowym. Chcielibyśmy, aby docelowo w przyszłości do szkoły uczęszczali najzdolniejsi gracze naszej akademii lub tacy, którzy mogliby do niej dołączyć – wyjaśnia dyrektor Akademii Motoru Lublin, Artur Gadzicki. – Na początek planujemy utworzyć jedną 24-osobową klasę. Nadal zostało kilka wolnych miejsc, a dokumenty można składać do 24 czerwca – dodaje.

Szkoła zrealizuje ministerialny program nauczania, a przedmiotami rozszerzonymi będą geografia, biologia i angielski. Języki dodatkowe to hiszpański lub niemiecki. Oferta zostanie rozbudowa o ponadprogramowe zajęcia sportowe.

– Siatka zajęć będzie wyglądać jak w normalnym liceum ogólnokształcącym. Jest w niej 3 godziny wychowania fizycznego, które zostaną poszerzone o kolejne 13 godzin specjalistycznych zajęć sportowych. W nich znajdą się treningi piłkarskie, zajęcia motoryczne czy regeneracja na basenie. Jak dokładnie będzie wszystko wyglądać zależne będzie od przyjętego modelu treningowego – wyjaśnia Artur Gadzicki.