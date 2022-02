Motor będzie mocny? Wysoka wygrana w ostatnim sparingu [ZDJĘCIA]

Od początku widać było, kto jest stroną dominującą. Aspirujący do awansu na zaplecze Ekstraklasy zawodnicy Motoru szybko otworzyli wynik spotkania z aktualnym wiceliderem grupy 1 rozgrywek 3. ligi. Na listę strzelców wpisał się Tomasz Swędrowski (1:0). Zaledwie cztery minuty później było już 2:0. Lublinianie jednak cały czas dążyli do podwyższenia wyniku, co się udało w 20. minucie, kiedy to do własnej bramki trafili rywale. Przed przerwą swoje drugie trafienie dołożył popularny „Swędro”, a wynik ustalił najlepszy strzelec jesieni w eWinner 2. lidze – Michał Fidziukiewicz (5:0).

W przerwie trener Saganowski zdecydował się na dwie zmiany. Kolejnych sześciu dokonał w 67. minucie. Na placu gry pojawił się między innymi Cezary Polak, który na kwadrans przed końcem strzelił szóstego gola na Motoru. Na murawie zameldował się także Jakub Kosecki, który jest jednym z najgłośniejszych transferów okienka w 2. lidze. „Kosa”, który występuje z numerem 1 na koszulce, na swoje pierwsze trafienie dla nowej drużyny nadal musi jednak poczekać.