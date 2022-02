Motor lepszy od Legionovii w meczu kontrolnym w Uniejowie

Motor już na samym początku piątkowego spotkania miał sytuację bramkową. Strzał głową Michała Fidziukiewicza z 2. minuty poleciał jednak nad poprzeczką bramki rywali. W kolejnym fragmencie gra była dosyć chaotyczna i żadna z ekip nie potrafiła wypracować sobie dobrej okazji. To się zmieniło w 25. minucie. Dośrodkowanie Cezarego Polaka na gola zamienił Adam Ryczkowski, który na drugim słupku ładnie zamknął akcję lublinian (1:0). Do przerwy wynik już nie uległ zmianie, choć w 32. minucie znowu strzału próbował najlepszy snajper eWinner 2. Ligi – Fidziukiewicz. Podobnie jednak co na początku meczu, także tym razem piłkę przeniósł nad poprzeczką.

Po zmianie stron lepiej zaczęli rywale. W 52. minucie do wyrównania doprowadził Dariusz Zjawiński (1:1). Chwilę później trzecią bliski szczęścia był Fidziukiewicz, ale trafił w poprzeczkę. Niewykorzystane sytuacje się mszczą i tak też było w tym przypadku. Prowadzenie Legionovii w 62. minucie dał Bartosz Mroczek (1:2). Nie do trzech, a do czterech razy sztuka – to trzeba powiedzieć o Fidziukiewiczu, który z okolic „ jedenastki” wyrównał stan rywalizacji w 72. minucie (2:2). Żółto-biało-niebiescy poszli za ciosem. Kilkadziesiąt sekund później trzecią bramkę zdobył Ryczkowski, a kilka minut po tym wynik na 4:2 z karnego ustalił Piotr Ceglarz.