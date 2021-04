Motor Lublin chce przełamać złą passę. Lublinianie zagrają w Krakowie z Garbarnią

- Brakuje nam "kropki nad i". Brakuje nam ostatniego podania i koncentracji przy finalizacji. Często przegrywamy z własną skutecznością. Tworzenie akcji i sprowadzanie do tych stref, do których chcemy, się udaje. Straty punktowe coraz bardziej oddalają nas od celu - mówił z kolei po przegranej 0:1 z Wigrami szkoleniowiec Motoru, Marek Saganowski. - Dużo nad tym pracowaliśmy. Ta skuteczność obciąża nie tylko napastników, ale i skrzydłowych i "dziesiątki"- dodał w przeddzień meczu szkoleniowiec.

Motor w ostatnich spotkaniach musiał sobie radzić bez Tomasza Swędrowskiego i Daniela Świderskiego, czyli swoich najbardziej bramkostrzelnych zawodników. Swędrowski w Krakowie nie wystąpi, ponieważ pauzuje za kartki. Sytuacja Świderskiego nie jest już tak oczywista. - Daniel jest gotowy do wyjścia na boisko i prawdopodobnie zagra - mówi Saganowski.

Rzeczonym celem jest z pewnością walka w barażach o awans do Fortuna 1. Ligi. Obecnie strata lublinian do szóstego miejsca gwarantującego realizację przedmiotowego założenia wynosi dziesięć punktów. Przewaga Motoru nad strefą spadkową prezentuje się już mniej okazale. Dystans Motoru do miejsc zagrożonych spadkiem to zaledwie sześć oczek. - Musimy patrzeć w obie strony, Tak też robimy. Trzeba zdobywać punkty. Przeciwnicy nie śpią i wygrywają mecze, które teoretycznie powinni przegrać - zauważa trener zespołu z Lublina.

Kwiecień dla krakowskiego klubu jest zdecydowanie bardziej udany niż dla piłkarzy z Lublina. Garbarnia po niezbyt udanym marcu zaliczyła serię trzech zwycięstw z rzędu. Krakowianie pokonali Bytovię Bytów, Chojniczankę Chojnice i Sokoła Ostródę. Wszystkie z wymienionych spotkań zwyciężyli w stosunku 2:1. - Cieszy seria, cieszy postawa całego zespołu. Nie widzę opcji innego podejścia na kolejne spotkania jak to jakie mieliśmy w ostatnich meczach. Dobrze nam to wychodzi. Jesteśmy mega-zżytą i dobrze wyglądającą drużyną - mówił po wygranej z Sokołem zdobywca zwycięskiego gola, Michał Rutkowski. - Jedziemy tam by powstrzymać Garbarnię przed kontynuowanie tej passy - mówi z kolei Saganowski.

Gdy Motor podejmował Garbarnię 26 września, również liczył na ligowe przełamanie. Wówczas lublinianie walczyli o pierwsze zwycięstwo na własnym boisku po powrocie do 2. ligi. Zremisowali jednak 1:1. – Obawialiśmy się tego spotkania, bo wiedzieliśmy, że Motor w meczach, w których nie wygrywał, naprawdę naciskał przeciwników. Dlatego podeszliśmy do spotkania z pełnym szacunkiem dla rywala - mówił po przedmiotowym spotkaniu trener Garbarni, Łukasz Surma. To podejście opłaciło się i trudno spodziewać się mniejszej motywacji w obozie rywali podczas meczu rozgrywanego Krakowie.