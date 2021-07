Motor Lublin demontuje Garbarnię Kraków. Dwóch nowych zawodników pretendenta do awansu

- Do tego, żeby ten zespół był bardziej stabilny, by była passa wygranych, potrzebna jest jakość, potrzebni są nowi zawodnicy, potrzebna jest nowa krew, na którą czekam w tym oknie transferowym, bo dwa transfery na pewno nas nie zbawią - mówił po pierwszych lipcowych treningach trener Motoru Lublin, Marek Saganowski. Teraz szkoleniowiec żółto-biało-niebieskich będzie miał do swojej dyspozycji kolejnych dwóch piłkarzy. Do zespołu dołączyli Michał Fidziukiewicz i Tomasz Kołboń. Ich umowy obowiązują do 30 czerwca 2022 roku. Kontrakty zawierają opcję przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy.

Zawodnicy przechodzą do Motoru Lublin, opuszczając szeregi krakowskiej Garbarni. W ubiegłym sezonie ich zespół otarł się o udział w barażach. Garbarnia w ostatniej kolejce zremisowała ze Skrą Częstochowa, która z identycznym bilansem punktowym trafiła do pierwszej szóstki ligi i ostatecznie awansowała. Obydwaj piłkarze byli kluczowymi zawodnikami swojej drużyny.