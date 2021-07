Motor Lublin i Perła zagrają razem w nadchodzącym sezonie. Nowa umowa lubelskiego klubu ze strategicznym partnerem

Perła wspiera żółto-biało-niebieskich od wielu lat. Przedłużenie umowy ma zapewnić klubowi komfort pracy w zbliżających się rozgrywkach. Logo Perły znajdzie się m.in. koszulkach meczowych lubelskiej drużyny.

– Nowa umowa z Perła – Browary Lubelskie to kolejny dowód na to, że jesteśmy wiarygodnym partnerem. Budujemy silną „drużynę” na najbliższy sezon, więc niezmiernie się cieszę, że znalazł się w niej tak znakomity „zawodnik” jak Perła. Dołożymy wszelkich starań, by nasza współpraca owocowała w postaci wielu obopólnych korzyści – mówi prezes lubelskiego klubu, Marta Daniewska.

- Browar Perła to wieloletni partner piłkarskiego Motoru Lublin. Przed chwilą podpisaliśmy umowę sponsorską na sezon 2021/2022. Ma on szansę być przełomowym w historii Klubu, który postawił sobie bardzo ambitne cele sportowe – mówi Andrzej Rutkowski, Dyrektor Generalny Perła – Browary Lubelskie S.A.