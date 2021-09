Motor Lublin kontynuuje zwycięską serię. Żółto-biało-niebiescy pokonali Garbarnię Kraków 3:0. Zobacz zdjęcia

W 12. minucie było już 1:0 dla podopiecznych Marka Saganowskiego. Rzut wolny blisko prawego narożnika pola karnego wykonywał Paweł Moskwik. Kapitan Motoru zawiesił piłkę nad piątym metrem, a do bramki głową skierował ją Wojciech Błyszko. Kilkadziesiąt sekund później w podobny sposób wykończyć dośrodkowanie z prawego skrzydła usiłował Damian Sędzikowski. Jemu jednak zabrakło kilku centymetrów i piłka poleciała minimalnie nad poprzeczką. Po chwili dwukrotnie okazję miał Filip Wójcik, lecz za każdym razem trafiał prosto w bramkarza Garbarni. Goście byli w stanie odpowiedzieć jedynie kilkoma przestrzelonymi próbami z dystansu.

Motor od początku atakował, ale nie potrafił stworzyć realnego zagrożenia pod bramką rywali. Dobrą okazję do otworzenia wyniku miał w 9. minucie spotkania zawodnik gości, Bartłomiej Korbecki. Piłkarz Garbarni po błędzie Rafała Króla stanął twarzą w twarz z bramkarzem lublinian, Sebastianem Madejski. Zwycięsko z tego pojedynku wyszedł jednak golkiper żółto-biało-niebieskich.

Po mocnym początku sytuacja na boisku się nieco uspokoiła. Motor kontrolował przebieg wydarzeń, lecz zmniejszył intensywność działań pod bramką rywali. W 40. minucie wolejem z dystansu chciał zaskoczyć Rafał Król, ale uderzenie było zbyt lekkie i niecelne. Chwile później z ostrego kąta uderzał Michał Fidziukiewicz, ale skończyło się jedynie na kornerze. Jeszcze przed przerwą dobry strzał Wojciecha Słomki zatrzymał Madejski. Lublinianie mieli okazję do dobrej kontry, lecz podanie do Wójcika spóźnił Sędzikowski i do przerwy wynik się już nie zmienił.