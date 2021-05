Motor Lublin najlepszy w IV rundzie Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Zobacz zdjęcia

Druga wizyta w lubuskiem będzie przyjemniejsza? Motor Lublin powalczy na torze Falubazu Zielona Góra

Po trzech tygodniach żużlowcy Motoru po raz drugi wybiorą się do województwa lubuskiego. Poprzednia wizyta nie należała do przyjemnych, bo lubelska drużyna przegrała w Gorzowie Wlkp. ze Stalą 38:52. W piątek „Koziołki” zawitają do Zielonej Góry na mecz z teoretycznie słabszym Falubazem.