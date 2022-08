Motor Lublin nie dał szans osłabionej Stali Gorzów. Bartosz Zmarzlik lepszy od Mikkela Michelsena (ZDJĘCIA)

Bartosz Zmarzlik, lider gorzowian i najlepszy obecnie polski żużlowiec, po raz pierwszy zawitał do Lublina po medialnej burzy związanej z jego odejściem po sezonie ze Stali i spekulacjami, że nowym klubem 27-latka będzie Motor. Atmosferę tego spotkania podgrzały również doniesienia, że obecny lider „Koziołków”, Mikkel Michelsen także po sezonie zmieni drużynę i przeniesie się do Częstochowy. Obaj zawodnicy spotkali się na torze już w trzecim wyścigu i postawą na torze nie zawiedli publiczności.

Bieg był powtarzany, ponieważ za pierwszym razem na tor upadł jadący z zewnętrznego pola, Anders Thomsen. Po wyraźnie wygranym starcie spod krawężnika przez Jarosława Hampela, jadący obok niego Zmarzlik skupił się na wywożeniu Michelsena i zrobiło się na tyle ciasno, że dla Thomsena zabrakło miejsca.

Do powtórki stanęła czwórka zawodników i chociaż znów świetnym momentem startowym wykazał się Hampel, to Thomsen dysponował szybkim motocyklem i na drugim łuku wyszedł na prowadzenie. Ale dużo działo się za tą dwójką, bo tam tasowali się Zmarzlik z Michelsenem. Duńczyk dwukrotnie wychodził przed lidera Stali, ale Zmarzlik potrafił odpowiedzieć i ostatecznie, to on wygrał ten pojedynek o jeden punkt.