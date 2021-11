Motor Lublin po porażce w Stężycy. Komentarze trenerów

Motor Lublin po 16. kolejkach plasuje się na 10. pozycji w eWinner 2. lidze. Kibice z pewnością liczyli na to, że po serii pięciu remisów z rzędu piłkarze z Lublina się w końcu przełamią i zdobędą komplet punktów. Najpierw jednak przegrali na własnym boisku z ligowymi liderami ze Stali Rzeszów 0:2, a następnie ponieśli porażkę z Radunią Stężyca.

- Mój zespół wszedł bardzo słabo w ten mecz. Czekaliśmy na to, żeby Radunia strzeliła nam bramkę. Zawodnicy byli mało agresywni. Szczególnie w ofensywie, w skoku pressingowym. To spowodowało, że zostaliśmy zepchnięci do niskiej obrony. Wiedzieliśmy, że Radunia dobrze wygląda w ofensywie. Strzeliła szybko bramkę, a do szatni dostaliśmy następną. Nasza słabości obnażyła akcja, w której piłkarz Raduni minął trzech, czterech naszych zawodników. Na pewno było ciężko - mówił po meczu trener Motoru, Marek Saganowski.