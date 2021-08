Motor Lublin po remisie w Elblągu. Pomeczowe komentarze

MAREK SAGANOWSKI (trener Motoru Lublin)

Myślę, że jest to zasłużony remis. Dwie drużyny były tak ustawione, żeby nie stracić bramki. Wiedzieliśmy, że będą chcieli nas wciągnąć po to, żebyśmy się odkryli. Nie chcieliśmy popełnić błędu, jakim się okazał mecz z Pogonią Siedlce, gdzie po pierwszej bramce wyszliśmy wysoko. W drugiej połowie straciliśmy trzy bramki w dziewięć minut. Bardzo mocno pracowaliśmy nad defensywą, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nie gra ona tak jak powinna. Dzisiejsza gra na zero to jest największy plus tego meczu.

Wydaje mi się, że mieliśmy trochę więcej klarownych sytuacji. W pierwszej połowie jednak mogliśmy stracić bramkę na początku spotkania. Wtedy nerwowość była jeszcze widoczna u zawodników. Później myślę, że to Motor kontrolował grę. To my graliśmy w ataku pozycyjnych. W drugiej połowie, a szczególnie w końcówce to my mieliśmy okazje do tego, by strzelić bramkę. Uważam, że te sytuacje, które stworzyła sobie Olimpia, bardziej wynikały z naszych błędów.