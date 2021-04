Motor Lublin podał skład na mecz z Włókniarzem Częstochowa. Jest oczekiwana zmiana know

23 kwietnia Motor Lublin zmierzy się na własnym torze z Eltroksem Włókniarzem Częstochowa. W jakich składach pojadą obie drużyny?

To miał być mecz inaugurujący sezon 2021, ale przez pogodę został przełożony. Teraz Motor Lublin i Eltrox Włókniarz Częstochowa spróbują odrobić zaległości i w piątek, 23 kwietnia, spotkać się na torze przy Al. Zygmuntowskich. Trenerzy obu drużyn podali awizowane składy na to spotkanie. W szeregach gospodarzy jest jedna, oczekiwana przez wszystkich zmiana. Wejdź do galerii i zobacz zestawienie Motoru i Włókniarza na mecz w piątek.