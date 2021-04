Motor Lublin podejmie Chojniczankę Chojnice. Trudny mecz z trzecim zespołem eWinner 2. Ligi

Chojniczanka Chojnice jest jednym z faworytów w walce o awans. Dystans dzielący podopiecznych Adama Noconia od dwóch pierwszych miejsc okupowanych przez Górnika Polkowice i GKS Katowice staje się coraz mniejszy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wspomniane zespoły mają zaległe trzy spotkania do rozegrania. Chojniczan należy raczej traktować w kategorii "pewniaków" do gry w barażach. Niewykluczone jednak, że żółto-biało-czerwoni zaskoczą i powalczą jeszcze o bezpośrednią promocję. By to zrobić, nie mogą pozwolić sobie na straty punktów w takich meczach jak wyjazdowe starcie w Lublinie.

W minionej kolejce zespół z Chojnic mierzył na własnym boisku się z innym barażowym "pewniakiem", Wigrami Suwałki. Mecz zakończył się remisem 1:1. - Były momenty gdy było widać cwaniactwo i wyrachowanie drużyny Chojniczanki. Na pewno dużo jakości piłkarskiej w obu drużynach. Myślę, że Chojniczanka i Wigry to drużyny, które bardzo mocno włączą się do walki o awans, jak nie bezpośredni to w barażach. Chciałbym, aby oba kluby w przyszłym sezonie spotkały się w pierwszej lidze - mówił po spotkaniu trener gości, Dawid Szulczek.