Motor Lublin podejmie liderów ze Stali Rzeszów. Hit eWinner 2. ligi

Przewaga rzeszowian nad drugim w tabeli Ruchem Chorzów wynosi siedem punktów. Lubelski Motor drużyna Stali wyprzedza o 13 punktów. Jedynej porażki w 14 ligowych meczach zespół prowadzony przez trenera Daniela Myśliwca doznał na Lubelszczyźnie. 18 września Wisła Puławy pokonała "Żurawie" 3:1. Ponadto punkty Stali urwali jedynie wiceliderzy z Ruchu oraz zajmujący ostatnie miejsce na podium piłkarze Olimpii Elbląg.

Podopieczni Marka Saganowskiego ostatni raz przegrali jeszcze wcześniej, niż ekipa z Rzeszowa. Żółto-biało-niebiescy zostali pozbawieni zdobyczy punktowej 22 sierpnia w Siedlcach. W środę lublinianie zrewanżowali się Pogoni za tamto spotkanie w meczu 1/8 Fortuna Pucharu Polski. Motor wygrał aż 5:0. Wcześniej wyeliminowali z pucharu pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała, zwyciężając na własnym boisku 1:0. Pomiędzy tymi dwoma meczami zaliczyli jednak pięć kolejnych ligowych remisów.

- Jesteśmy zadowoleni, że ta przygoda trwa. Będziemy czekali z niecierpliwością na losowanie – mówi o pucharowej rywalizacji trener Marek Saganowski. - Może tym razem trafi nam się rywal z wyższej ligi. Myślę, że tego oczekują też zawodnicy i kibice. Warto byłoby zobaczyć, na jakim jesteśmy poziomie. Mecz w Siedlcach ułożył się tak, jak chcieliśmy. Strzeliliśmy pięć bramek, ale tak naprawdę był to chyba najniższy wymiar kary. To jest jednak Puchar Polski i mam nadzieję, że przełożymy to na ligę. Przyjeżdża do nas rozpędzony lider i zapowiada się fajny mecz - kończy szkoleniowiec.