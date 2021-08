Motor Lublin podejmie Ruch Chorzów. Szlagierowy mecz przy pełnych trybunach

- To jest świetna okazja, by zobaczyć mecz inaugurujący i to z taką drużyną jak Ruch Chorzów. Jest to jeden z bardziej utytułowanych klubów w Polsce. Fajnie byłoby zagrać to spotkanie przy dużej ilości kibiców. Przyjadą także goście. Myślę, że będzie dobry doping i nasi kibice także staną na wysokości zadania. Zapowiada się fajne widowisko - mówi piłkarz Motoru, Ariel Wawszczyk. - Ruch jest beniaminkiem, ale my też nim byliśmy w poprzednim sezonie. Mimo to byliśmy postrzegani w wielu meczach jako faworyci. Ruch miał swój dołek. Teraz się odbudował i awansował na poziom centralny. Myślę, że po cichu mogą też chcieć zbliżyć się do czołówki - dodaje obrońca żółto-biało-niebieskich.