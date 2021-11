Motor Lublin podejmie Wisłę Puławy. Regionalne derby na lubelskiej Arenie

Niewielu spodziewało się, że na tym etapie sezonu Wisła Puławy będzie plasować się wyżej w drugoligowej tabeli od lubelskiego Motoru. Po szesnastu kolejkach puławski beniaminek znajduje się na szóstym miejscu w tabeli. Lublinianie z kolei po ostatniej kolejce wypadli ze strefy barażowej i okupują dziesiątą lokatę. Żółto-biało-niebiescy tracą do "Dumy Powiśla" trzy punkty. Są zatem w stanie odrobić tę stratę już w najbliższym meczu. Wisła jednak z pewnością tanio skóry nie sprzeda.

Podopieczni Mariusza Pawlaka dali się poznać jako ekipa, która bardzo dobrze radzi sobie z faworyzowanymi zespołami. Wciąż pozostają jedyną drużyną, która zdołała pokonać ligowych liderów ze Stali Rzeszów. Są także jedną z dwóch tylko ekip, które zwyciężyły z Ruchem Chorzów i urwali punkty Raduni w stężyckiej twierdzy. To właśnie tam przegrali w minionej kolejce piłkarze lubelskiego Motoru. - Wisła to dobry rywal szczególnie na wyjazdach. W Chorzowie wygrali 4:2. Spodziewamy się mocnego, ciężkiego spotkania. Do każdego meczu podchodzimy z chęcią zwycięstwa - mówi trener Motoru, Marek Saganowski.