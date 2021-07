Motor Lublin pokonał ekstraklasowego Radomiaka. Dobry mecz lubelskiego drugoligowca w drodze z obozu przygotowawczego

Spotkanie było rozgrywane w Pionkach, w powiecie radomskim. Decyzją sztabu szkoleniowego Radomiaka mecz był zamknięty dla kibiców i przedstawicieli mediów. Dla lublinian było to trzecie spotkanie kontrolne w okresie przygotowawczym. Dla szykujących się do startu ekstraklasy radomian był to już piąty sparing.