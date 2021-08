Motor Lublin pokonał Hutnika Kraków 3:0. Dwa oblicza drużyny z Lublina. Zobacz zdjęcia

Przez pierwsze minuty spotkania piłkę kontrolowali goście. Hutnik atakował, ale nie potrafił przeprowadzić skutecznej akcji. Strzał na wiwat Tomasza Wojcinowicza z szóstej minuty trudno traktować jako poważne zagrożenie. Lublinianie mieli jednak realne problemy z wyjściem z własnej połowy. Uporali się z nimi dopiero w okolicach dziesiątej minuty.

Po kwadransie gry po raz pierwszy szansę na uderzenie miał najskuteczniejszy piłkarz bieżącego sezonu eWinner 2. ligi, Michał Fidziukiewicz. Strzał napastnika Motoru ze skraju pola karnego został jednak zablokowany. Bezpośrednio po tej nieudanej akcji znów do ofensywy ruszyli piłkarze z Nowej Huty, lecz nie zdołali sforsować szczelnej defensywy gospodarzy. Miejscowi z kolei wciąż mieli problemy z wyprowadzaniem piłki.

W 24. minucie Seweryn Kiełpin zatrzymał niewygodne uderzenie z dystansu. Żółto-biało-niebiescy ruszyli z kontrą, ale ponownie dotarli zaledwie do okolic pola karnego. Nieco lepiej wyglądał ich atak 60 sekund później. Piłkę do "szesnastki" gości przetransportował Vitinho. Akcję strzałem zamknął Sebastian Rak. Była to jednak próba szczególnie niecelna.