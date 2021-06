Motor Lublin przed ostatnim wyjazdem sezonu. Żółto-biało-niebiescy zagrają w Siedlcach z Pogonią

Jesienne starcie obu drużyn na Arenie Lublin zakończyło się remisem 3:3. Piłkarze Motoru z pewnością dobrze pamiętają ten mecz. Do 70. minuty prowadzili trzema bramkami, by ostatecznie zgarnąć tylko jeden punkt. - Sami sobie urządziliśmy ten dramatyzm. Nie umiem powiedzieć co się stało w drugiej połowie - mówił po feralnym spotkaniu pomocnik Motoru, Tomasz Swędrowski. W Siedlcach żółto-biało-niebiescy z pewnością będą chcieli się odegrać za siedem minut, w których trakcie stracili w Lublinie trzy gole.

Siedlczanie wygrali tylko jedno z ostatnich ośmiu spotkań ligowych. 19 maja pokonali we Wrocławiu 2:1 rezerwy tamtejszego Śląska. W kolejnych dwóch kolejkach zaliczyli z kolei bezbramkowy remis z kaliskim KKS-em oraz przegraną 2:3 z suwalskimi Wigrami. Na własnym boisku piłkarze Pogoni ostatni raz triumfowali w lutym. Pokonali wówczas 2:0 Bytovię Bytów. Domowe starcie z Motorem jest zatem dla nich ostatnią szansą na wygranie meczu przed własną publicznością w dobiegających do końca rozgrywkach.

- Chcielibyśmy pokazać teraz na wyjeździe, że poprzedni mecz był po prostu wypadkiem przy pracy - mówi Rafał Grodzicki, obrońca wracający do składu po karze za tuzin żółtych kartek. - Bardzo szkoda pierwszego spotkania z Pogonią, bo mieliśmy już praktycznie pewne trzy punkty, zdobyte w fajnym stylu. Jednak być może brak doświadczenia lub za duże rozluźnienie spowodowało, że nie dowieźliśmy korzystnego rezultatu do końca. Takich meczów było niestety więcej - dodaje.

Mimo trudnej sytuacji w tabeli piłkarzy Motoru nie opuszcza wiara w najbardziej optymistyczny scenariusz finału rozgrywek. - Póki jest matematyczna szansa, trzeba w to wierzyć. Miałem okazję grać kiedyś w drużynie, która nie miała nawet jednego procenta szans na utrzymanie, a mimo to udało się jej ten cel zrealizować. Trzeba walczyć do końca. Jeśli nam szczęście dopisze, to jeszcze pogramy o jakiś cel - mówi zawodnik Motoru, Sławomir Duda.

Spotkanie 37. kolejki eWinner 2. Ligi: Pogoń Siedlce - Motor Lublin zaplanowano na 7 czerwca, godz. 17:00. Transmisję "na żywo" można śledzić za pośrednictwem aplikacji mobilnej sponsora rozgrywek, firmy eWinner oraz internetowej platformy Sportize.

