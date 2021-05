Motor Lublin przed szansą na odrobienie części strat. Żółto-biało-niebiescy zagrają ze Stalą Rzeszów

- Przegrywaliśmy ten mecz. Zdołaliśmy wyrównać i zdobyć bramkę na 2:1. Musimy przyznać, że Chojniczanka wysoko zawiesiła poprzeczkę. Jak się nie udało wygrać, to trzeba się cieszyć z remisu. W szatni czuć było duży niedosyt. Drużyna w drugiej połowie grała bardzo dobrze. W pierwszej zabrakło nieco odwagi w ataku. Na pewno to, że zdobyliśmy punkt z Chojniczanką powinno nas napędzić przed starciem ze Stalą Rzeszów - mówił po meczu asystent pierwszego trenera Motoru, Ariel Jakubowski.

Podopieczni Marka Saganowskiego zdobyli cztery punkty w dwóch ostatnich meczach. Najpierw nieco szczęśliwie zwyciężyli z Bytovią Bytów, przełamując się po serii sześciu spotkań bez wygranej. W minioną środę z kolei zremisowali 2:2 z Chojniczanką Chojnice. To spotkanie także było dla lublinian pewnego rodzaju przełomem, bo zdobyli dwie bramki w ligowym spotkaniu dopiero po raz drugi od początku roku. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w przegranym starciu z rezerwami wrocławskiego Śląska z początku kwietnia.

Rzeszowianie piłkarski kwiecień otworzyli wysoką porażką 1:5 z Pogonią Siedlce. Następnie zaliczyli dwa wyjazdowe zwycięstwa. Stal pokonała częstochowską Skrę i rezerwy wrocławskiego Śląska w stosunku 4:3. W ostatnich dwóch kolejkach szósty zespół eWinner 2. Ligi remisował z KKS-em Kalisz (3:3) Wigrami Suwałki (1:1). W tym drugim spotkaniu rzeszowianie prowadzili do 95. minuty.

Motor zagra z rzeszowską drużyną w Stalowej Woli. Ma to związek z faktem przedłużających się prac modernizacyjnych Stadionu Miejskiego „Stal” w Rzeszowie. Podopieczni Daniela Myśliwca radzą sobie na tym terenie ze zmiennym szczęściem. Wiosną częściej wygrywają na wyjazdach niż w roli gospodarza. Ostatni raz po trzy "domowe" punkty sięgnęli 21 marca gdy pokonali 1:0 Znicz Pruszków. Od tego czasu na obiekcie przy ul. Hutniczej 10A raz przegrali i dwukrotnie zaliczyli remis.

- Na pewno wydawać by się mogło, że nie możemy nie wygrać tego meczu. Wydawało się, że jesteśmy bardzo konsekwentni w defensywie jako cały zespół i drużyna Wigier miała ciężko, aby stworzyć jakąś sytuację. Natomiast mimo wszystko tej konsekwencji ostatecznie w ostatnich sekundach meczu nam zabrakło i możemy na to spotkanie patrzeć w kategorii przegranej. Mam taką cichą nadzieję, mimo że jesteśmy teraz cali w emocjach, że ten punkt w ostateczności da nam wiele dobrego. Na gorąco bardzo żałujemy, że nie dowieźliśmy tego rezultatu do końca i ostatecznie zremisowaliśmy w Suwałkach - mówił po meczu z Wigrami zawodnik Stali, Krystian Pieczara.