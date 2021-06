Motor Lublin przegrał na wyjeździe z Eltrox Włókniarzem Częstochowa. Zobacz zdjęcia

Goście nie byli w stanie skutecznie odpowiedzieć na wyśmienitą formę rywali aż do dziesiątego wyścigu. Wówczas pierwszy biegowy triumf w spotkaniu wywalczyli Michelsen i Lampart, którzy bardzo dobrze wystartowali i utrzymali prowadzenie do mety, pomimo nacisków ze strony "Lwów".

W biegu nr 11 długo na prowadzeniu był Hampel, lecz w czwartym okrążeniu został wyprzedzony w popisowy sposób przez Leona Madsena. Na ostatniej pozycji defektował natomiast Łaguta.

W następnym wyścigu swoje pierwsze oczka w meczu zdobył Krzysztof Buczkowski. Doświadczony żużlowiec Motoru nie miał jednak żadnych szans na to, by nawiązać walkę z kapitalnie dysponowanym Smektałą, który na mecie zameldował się jako pierwszy. Zarówno w dwunastym, jak i trzynastym biegu doszło do problemów z taśmą startową, co przedłużyło zawody, ale nie zmieniło ich obrazu.

W trzynastej gonitwie było 3:3, a najlepszy okazał się Mikkel Michelsen. W czternastym biegu znów miało miejsce podwójne zwycięstwo żużlowców Eltrox Włókniarza, a drugi defekt w spotkaniu przydarzył się Łagucie. W ostatnim wyścigu tego meczu doszło do kolejnego remisu. Na pocieszenie zwycięstwem biegowym popisał się ponownie Mikkel Michelsen, który w sześciu startach zdobył 15 punktów.