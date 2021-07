Motor Lublin przegrał z Hapoelem Tel Awiw 0:1. Cenna lekcja żółto-biało-niebieskich w meczu z mocnym rywalem

Początek spotkania to przede wszystkim dobra gra piłkarzy z Lublina. "Motorowcy" konstruowali ofensywne akcje i jednocześnie nie dopuszczali do stworzenia zagrożenia we własnym polu karnym. Taka sytuacja utrzymywała się do ósmej minuty gdy pierwszy strzał na bramkę żółto-biało-niebieskich oddali Izraelczycy. Stojący między słupkami lublinian Seweryn Kiełpin jednak stanął na wysokości zadania i oddalił zagrożenie, pewnie chwytając piłkę. Cztery minuty później rywale Motoru przeprowadzili kolejny atak. Tym razem zakończyli go niecelnym uderzeniem.

W 13. minucie obrońca zespołu z Lublina, Wojciech Błyszko wybił piłkę po rzucie wolnym. Skończyło się na kornerze, który nie przyniósł Hapoelowi większych korzyści. Niedługo później znów do ataku ruszyli podopieczni Marka Saganowskiego. Utytułowanym Izraelczykom udało się jednak powstrzymać Piotra Ceglarza. Lublinianie jednak się nie poddawali i grali coraz wyższym pressingiem. Mimo to rywale wciąż utrzymywali się przy piłce.