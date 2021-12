Motor Lublin przegrał z Legią Warszawa, ale pokazał się z dobrej strony. Pomeczowe komentarze

Motor Lublin pokazał się z dobrej strony na tle utytułowanych rywali. Żółto-biało-niebiescy przegrali z warszawską Legią 1:2, ale pokazali jakość i ambicje. Ich postawę docenili trenerzy obu drużyn. - To było trudne spotkanie. Puchary rządzą się swoimi prawami. Wiedzieliśmy, że Motor postawi nam trudne warunki. W drugiej połowie, po wejściu Emreliego i Mladenovica, nasza dominacja nie podlegała dyskusji. Stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji. Na szczęście dwie wykorzystaliśmy. Najważniejsze dla nas jest to, że przechodzimy do kolejnej rundy pucharu Polski – mówił na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Legii, Marek Gołębiewski.

- Motor zaliczył duży progres. Pamiętam gdy w zeszłym sezonie prowadziłem Skrę Częstochowa i była to drużyna, która dopiero zaczynała grać pod wodzą trenera Saganowskiego. Uważam, że dziś byli bardzo dobrze zorganizowani w defensywie i wyprowadzali groźne kontry. Jedna z nich mogła się w końcówce zakończyć bramką. Mam nadzieję, że zespół dobrze przepracuje okres przygotowawczy. Życzę Motorowi jak najlepiej – dodał trener mistrzów Polski.