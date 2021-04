Motor Lublin przełamał się w Bytowie. Żółto-biało-niebiescy w końcu wygrali mecz

Pierwsza wygrana Motoru! Lubelska młodzież zrobiła różnicę w meczu z Włókniarzem Częstochowa (DUŻO ZDJĘĆ)

Do trzech razy sztuka – tak można podsumować rywalizację z drużyną z Częstochowy na lubelskim torze po powrocie Motoru do ekstraligi. Dwa lata temu był remis, przed rokiem porażka gospodarzy, a tym razem to „Koziołki” cieszyły się ze zwycięstwa 49:41. To pierwsza wygrana Motoru w tym sezonie. Szansa na drugie już w niedzielę, w starciu z Betard Spartą Wrocław.