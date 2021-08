Motor Lublin rozpoczął sezon od efektownego zwycięstwa w Pruszkowie. Wypowiedzi trenerów i skrót meczu

Debiutujący: Michał Fidziukiewicz i Adrian Dudziński to strzelcy bramek. Gole na pewno cieszą, szczególnie napastnika. Michał przyszedł do nas i w pierwszym meczu zaliczył hat-tricka. „Adi” też pokazał, że jest wartościowym zawodnikiem. Uważam, że to przyszłość tego klubu. Nie patrzymy na ich występ tylko przez pryzmat bramek. Michał zagrał przecież przeciwko Igorowi Lewczukowi i wyglądał bardzo dobrze na tle jednego z najlepszych, jeżeli nie najlepszego obrońcy w tej lidze. Dlatego można powiedzieć, że egzamin zdał na szóstkę.

MAREK SAGANOWSKI (Motor Lublin) Bardzo się cieszymy z tego wyniku. Wiedzieliśmy, że w tutaj będzie ciężka przeprawa. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Znicz jest dobrze ustawiony, szczególnie w defensywie. Szybko strzelona bramka troszeczkę otworzyła nam mecz. Później w tej pierwszej połowie mieliśmy kilka dogodnych sytuacji, żeby wynik był zdecydowanie wyższy. W drugiej połowie Znicz odważniej wyszedł na nas, a my mieliśmy kłopoty, żeby utrzymać się przy piłce. Rzut karny dał nam jednak trochę wiatru w żagle. Przy wyniku 3:0 wkradło się trochę rozluźnienia. Przeciwnik rzucił wszystkie siły na ofensywę. My przez pewien okres czasu oddaliśmy inicjatywę. Na koniec dobrze wyszliśmy z kontrataku i zakończyliśmy akcję bramką na 4:1. Jestem bardzo zadowolony z tego meczu.

MARIUSZ MISIURA (Znicz Pruszków)

Gratulacje dla trenera Motoru. Nie tylko z powodu zwycięstwa, ale także jego pomysłu na piłkę nożną i ofensywną grę. Myślę, że w Polsce mało jest zespołów, które chcą grać ofensywnie. Fajnie, że trener Marek ma taką ideę i tak kieruje swoją drużyną. Jeżeli chodzi o mecz, to myślę, że zbyt łatwo traciliśmy bramki w pierwszej połowie i zbyt łatwo pozbawiliśmy się szansy, żeby być w tym meczu. Po tym, jak szybko straciliśmy gola, musieliśmy zagrać inaczej. Musieliśmy atakować wyżej i agresywniej, a pomysł na to spotkanie był zupełnie inny. W jakiś sposób jestem jednak dumny z drugiej połowy, bo kończyliśmy mecz z pięcioma młodzieżowcami w składzie, a mieliśmy momenty, kiedy potrafiliśmy utrzymać się na połowie przeciwnika. To jest pozytyw, na którym będziemy chcieli budować naszą przyszłość w kolejnych spotkaniach. To było jednak zasłużone zwycięstwo Motoru.