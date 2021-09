Motor Lublin sprowadził kolejnego Brazylijczyka. Victor Massaia wzmocni defensywę żółto-biało-niebieskich

29-letni zawodnik mierzy 190 cm wzrostu. Swoją przygodę z futbolem zaczynał w brazylijskim Goias Esporte Clube. Latem 2013 roku trafił jednak do Portugalii. Tam najpierw reprezentował barwy drugoligowego SC Covilhã. Po trzech sezonach w barwach tej drużyny przeszedł do CD Santa Clara. W klubie ze stolicy Azorów jednak nie zagrzał długo miejsca. Po rundzie jesiennej zasilił występujący wówczas w portugalskiej ekstraklasie GD Chaves. Tam zaliczył dziesięć występów w krajowej elicie i latem wrócił na jej zaplecze. Tym razem do FC Arouca. W lipcu 2019 roku znów zmienił klub. Zawodnik trafił do CD Cova Piedade, gdzie miał okazję grać u boku Vitinho, który także obecnie jest piłkarzem Motoru. Victor Massaia do zespołu z Lublina przechodzi opuszczając União de Leiria, w którym grał od początku sezonu 2020/2021.