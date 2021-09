Motor Lublin - Stal Gorzów: "Po opadach deszczu był duży niepokój"

- Radość jest duża, ponieważ piszemy nową historię i z tyłu głowy mamy sukces sprzed 30 lat – mówił w rozmowie z nSport+ Jakub Kępa, prezes Motoru. Klub z Lublina powtórzył już co najmniej wyczyn z 1991 roku, gdy „Koziołki” wywalczyły srebrny medal DMP.

Motor z walki o mistrzostwo Polski wyeliminował gorzowską Stal, którą pokonał dwukrotnie. Przed rewanżem na własnym torze lublinianie byli w komfortowej sytuacji, bo mieli ośmiopunktową zaliczką z pierwszego spotkania. Ale przed meczem nad stadionem przeszła ulewa, która zmąciła spokój gospodarzy.

- Droga do finału była długa i trudna. Cieszymy się bardzo, bo kosztowało nas to dużo pracy – przyznał po półfinale na antenie nSport+ Jarosław Hampel. - Powiem jednak szczerze, że po opadach deszczu był duży niepokój. Ściana deszczu, która przeszła przed meczem, spowodowała, że do naszych boksów wkradła się duża nerwowość. Dyskutowaliśmy, co do przełożeń. Zastanawialiśmy się, czy coś zmieniamy, czy na mokrym torze potrzeba będzie więcej mocy – dodał żużlowiec Motoru.