Motor Lublin traci kolejne punkty. Na Arenie tylko zremisował ze Zniczem Pruszków

Gospodarze z dużym impetem rozpoczęli spotkanie i od pierwszej minuty dążyli do szybkiego objęcia prowadzenia. Pierwszym, który miał ku temu dobrą okazję był Michał Fidziukiewicz. Najlepszemu strzelcowi eWinner 2. ligi zabrakło naprawdę niewiele, żeby po strzale głową trafić do siatki Znicza. Kilkadziesiąt sekund Fidziukiewicz znów stanął przed szansą na premierowe trafienie, ale ponownie zabrakło trochę precyzji.

Po strzeleniu gola piłkarze Motoru nie cofnęli się do obrony, tylko wciąż z dużą ochotą atakowali bramkę Znicza. Kolejną okazję miał Fidziukiewicz. Natomiast w 39. minucie, to napastnik Motoru dograł do kolegi. W polu karnym wypatrzył on Adama Ryczkowskiego, który z bliska skierował piłkę do siatki Znicza. Gol jednak nie został uznany, ponieważ boczny arbiter zasygnalizował pozycję spaloną.