Motor Lublin wjechał do finału PGE Ekstraligi! A z nim najlepsi kibice w Polsce! Tak dopingowaliście Hampela, Cierniaka i spółkę przy Z5 KS

To była żużlowa uczta przy Alejach Zygmuntowskich 5 w Lublinie. Motor Lublin zrobił to co do niego należało - z nawiązką odrobił stratę ze spotkania w Toruniu i wjechał do finału PGE Ekstraligi! Jak zwykle, lubelskich żużlowców niosły trybuny i najlepsi kibice w Polsce. Bo właśnie tak się dopinguje przy Z5. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.