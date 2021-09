Motor Lublin wywiózł punkt z Grodziska Mazowieckiego

Gospodarze objęli prowadzenie już w siódmej minucie, przerywając passę żółto-biało-niebieskich bez straty bramki. Sebastiana Madejskiego pokonał Jean Franco. Najpierw strzał oddał Mateusz Lisowski, ale kolumbijski napastnik zmienił tor lotu piłki i zupełnie zaskoczył golkipera zespołu z Lublina.

Piłkarze z Grodziska Mazowieckiego po zdobyciu bramki uspokoili grę i kontrolowali wydarzenia na boisku. Ciężar gry przeniósł się na środek murawy. Motor miał trudności w podejściu pod pole karne rywali. Miejscowi natomiast w 24. minucie kolejny raz zagrozili przyjezdnym. Tym razem jednak skutecznie interweniował bramkarz gości.

W pierwszej połowie najlepszą okazję do wyrównania Motor miał 35. minucie. Po wrzutce Tomasza Swędrowskiego z rzutu wolnego głową uderzał Arkadiusz Najemski. Zrobił to jednak niecelnie. Chwilę później Piotr Ceglarz posłał piłkę przecinającą pole karne Pogoni, lecz nikt nie zamknął akcji. Niebezpiecznie było również przy okazji dwóch rzutów rożnych z 44. minuty. Do przerwy wynik się jednak nie zmienił.