Motor Lublin z kolejnym wzmocnieniem. Do żółto-biało-niebieskich dołączy były zawodnik Górnika Łęczna

Kamil Rozmus ma na swoim koncie w sumie 24 występy na poziomie drugoligowym, 11 gier w Fortuna 1. Lidze i trzy mecze w Ekstraklasie. Przygodę z piłką zaczynał w juniorskich zespołach AMSPN Hetmana Zamość oraz Legii Warszawa. Nigdy jednak nie zadebiutował w drużynie seniorów stołecznego klubu. Później bronił barw Wisły Płock, Wigier Suwałki i łódzkiego ŁKS-u. Do łęcznej trafił pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Na swoim koncie ma trzy mecze w Ekstraklasie, 11 spotkań na jej zapleczu, 24 występy w II lidze oraz 32 rywalizacje na poziomie trzecioligowym.

- Najważniejsze będzie wprowadzenie klubu na wyższy poziom rozgrywkowy. Awans jest priorytetem - mówi nowy nabytek Motoru.

Pochodzący ze Szczebrzeszyna zawodnik w ubiegłym sezonie wybiegł na boisko jedynie sześciokrotnie. Tym samym zielono-czarni nie zdecydowali się na przedłużenie kontraktu z piłkarzem. Sytuację wykorzystały władze Motoru. Jedynym gotowym do gry lewym obrońcą wśród podopiecznych Marka Saganowskiego był do tej pory Paweł Moskwik. To właśnie z nim Rozmus będzie rywalizował o miejsce w wyjściowej jedenastce. Michał Bogacz wrócił z wypożyczenia do macierzystego Zagłębia Lubin, a Marcin Michota z pewnością straci dużą część sezonu ze względu na kontuzję.