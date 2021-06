Motor Lublin z kolejnym wzmocnieniem. Nowy obrońca żółto-biało-niebieskich

- Wojciech to bardzo utalentowany środkowy obrońca obdarzony świetnymi warunkami fizycznymi. W miarę szybko trafił do klubu ekstraklasowego, ale nie wywalczył sobie w nim miejsca. Mamy nadzieje, że Motor Lublin stanie się dla niego klubem, w którym będzie się rozwijał i wspólnie z drużyną odnosił sukcesy - mówi Michał Żewłakow, dyrektor sportowy.

Urodzony w Drawsku Pomorskim 21-letni zawodnik pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Światowidzie Łobez. Następnie trenował w Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin. Po roku w zespole U19 "Portowców" przeniósł się do Koszalina, a stamtąd do młodzieżowej drużyny niemieckiego Eintrachtu Braunschweig. We wrześniu 2018 roku wrócił do Polski i zasilił szeregi Błękitnych Stargard. Rok później trafił do ekstraklasowej Jagiellonii Białystok. Miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Stali Mielec, która również gra na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek.