Motor Lublin z nowym zawodnikiem i sponsorem strategicznym

Ryczkowski ma 24 lata i może występować zarówno na pozycji napastnika, jak i skrzydłowego. Z Motorem związał się rocznym kontraktem, z możliwością przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy. W przeszłości był zawodnikiem m.in. Legii Warszawa i Górnika Zabrze. W barwach obu tych klubów grał na poziomie Ekstraklasy. Natomiast ostatnią rundę spędził w Chojniczance Chojnice, gdzie strzelił siedem goli w 18 spotkaniach eWinner II ligi. Co ciekawe, dwa trafienia zaliczył w starciu przeciwko żółto-biało-niebieskim na Arenie Lublin.

- Adam to dynamiczny zawodnik z instynktem strzeleckim, który potrafi wygrywać pojedynki w wysokiej strefie. To na pewno będzie wzmocnienie naszego składu. Już wiosną ten piłkarz pokazał bowiem, że jest jednym z lepszych na tym poziomie rozgrywkowym - mówi trener lublinian Marek Saganowski, cytowany przez klubowy portal.

Ryczkowski to dziewiąty nowy piłkarz, który dołączył do składu lubelskiej drużyny obecnego lata. Wcześniej umowy z klubem parafowali: obrońcy Wojciech Błyszko, Adrian Dudziński i Kamil Rozmus; pomocnicy Tomasz Kołbon, Sebastian Rak i Vitinho oraz napastnicy Michał Fidziukiewicz i Maciej Firlej. Poza tym z wypożyczeń do Lewartu Lubartów wrócili defensorzy Bartosz Janiszek i Bartosz Zbiciak.