Motor Lublin zagra na terenie ligowego outsidera. Wyjazdowe starcie z Sokołem Ostróda

Motor Lublin jest niepokonany od 22 sierpnia. Sympatycy żółto-biało-niebieskich nie mogą być jednak w pełni zadowoleni z ostatnich wyników. Podopieczni Marka Saganowskiego musieli dzielić się punktami z rywalami w czterech ostatnich spotkaniach ligowych. Pretendenci do awansu ostatni raz zaliczyli ligowe zwycięstwo ponad miesiąc temu. 18 września Motor zwyciężył na własnym boisku z Garbarnią Kraków 3:0. Od tego czasu zremisował z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, Chojniczanką Chojnice, KKS-em 1925 Kalisz i Wigrami Suwałki. W starciu z ostatnią z wymienionych drużyn punkt uratował w doliczonym czasie gry Krzysztof Ropski.

- Krzysiek nie był przez ostatnie tygodnie brany pod uwagę w kontekście kadry meczowej. Dał dobrą zmianę, dobry sygnał. Od początku było widać jego determinację do tego, by pokazać się z dobrej strony. Jako sztab popieramy to, widzimy i głośno o tym mówimy. Zawodnik może swoją ciężką pracą wywalczyć dla siebie więcej minut - mówi trener analityk w Motorze Lublin, Kacper Marzec.