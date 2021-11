Motor Lublin zagra w Chorzowie z Ruchem. Trudne starcie z wiceliderem

Motor Lublin jest najczęściej remisującym zespołem w stawce. Podziałem punktów zakończyło się osiem z osiemnastu spotkań rozegranych w bieżącym sezonie przez podopiecznych Marka Saganowskiego. Lublinianie wygrali sześć razy i czterokrotnie ponieśli porażkę. Po wygranej w derbach z Wisłą Puławy liczyli na początek zwycięskiej serii. W kolejnym meczu na własnym stadionie jednak znów zaliczyli remis. Mecz ze Zniczem Pruszków zakończył się wynikiem 1:1.

Lubelski klub zamyka pierwszą szóstkę w tabeli eWinner 2. ligi. Jeśli jednak pretendenci do awansu chcą utrzymać się w czołówce, muszą wygrywać. Identyczny bilans punktowy co Motor mają aż trzy kluby. Takim samym dorobkiem mogą się pochwalić zespoły z Puław, Wrocławia i Elbląga. Tylko jedno oczko mniej ma na swoim koncie ekipa z Suwałk. Wszystkie te drużyny także mają ochotę na znalezienie się w strefie barażowej i walkę o promocję do wyższej ligi.