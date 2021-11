Motor Lublin zmierzy się w Stężycy z Radunią. Lublinianie zagrają na trudnym terenie

Piłkarze ze Stężycy uczynili w obecnym sezonie ze swojego stadionu prawdziwą twierdzę. Z ośmiu rozegranych dotąd domowych spotkań podopieczni Sebastiana Letniowskiego wygrali sześć. Zwyciężyć na ich terenie zdołał jedynie Ruch Chorzów. Punkt w Stężycy wywalczyła ponadto Wisła Puławy. Bez żadnej zdobyczy wracały z Kaszubów zespoły z Poznania, Krakowa, Ostródy, Elbląga, Grodziska Mazowieckiego i Kalisza. Tym samym przed Motorem nie tylko daleka podróż, ale i trudny mecz.

- Radunia jest zespołem szczególnie mocnym w ofensywie. Graja tam piłkarze z przeszłością pierwszoligową i ekstraklasową. Spodziewamy się, że rywale będą atakować i grać w wysokim pressingu. To jest dla nas sygnał, by przygotować plan na zatrzymanie ich - mówi trener Motoru Lublin, Marek Saganowski. - Jest to imponujące, jeżeli na 23 punkty możliwe do zdobycia na własnym boisku, zdobywa się 19. Radunia tylko cztery oczka zdobyła na wyjazdach. Ta twierdza w Stężycy jest dosyć mocna. Mam nadzieję, że ten plan, który sobie wypracowaliśmy zadziała - dodaje szkoleniowiec.