Motor Lublin znów stracił punkty. Komentarz trenera po remisie w Ostródzie

Żółto-biało-niebiescy byli zdecydowanymi faworytami sobotniego starcia ligowego. Trener Motoru zauważa, że problemem jego zespołu byłą szczególnie nieskuteczna ofensywa. -Jesteśmy bardzo rozgoryczeni. Dla mnie to jest porażka. Uważam, że ten mecz powinniśmy wygrać przynajmniej dwiema bramkami. Jeśli nie wykorzystuje się sytuacji to ciężko wywozić punkty. Nasz ofensywa mocno kuleje. Niezależnie od tego, w jakim gramy systemie, stwarzamy sytuacje. Zacięliśmy się jednak w ofensywie. To jest w tej chwili nasz największy mankament. Ja wiem, że chłopaki chcieli, ale chcieć, a zrobić to różnica. Jestem bardzo zawiedziony, że nie wywozimy z Ostródy trzech punktów - mówi Saganowski.

Szkoleniowiec przyznaje, że jego zespół miał optyczną przewagę, ale nie potrafił przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. - Na pewno przeważaliśmy. Byliśmy dosyć dużo przy piłce. Ostróda skutecznie się broniła. Straciliśmy bramkę do szatni. Zrobiło się troszeczkę gorąco. Po przerwie szybko odzyskaliśmy remis. Jedna bramka dała nam trochę polotu. Z tych sytuacji, które mieliśmy, przynajmniej jedna powinna wpaść. Te sytuacje trzeba zamieniać na bramki jeśli chce się myśleć o naszym celu. Jest nim na pewno granie na wyższym poziomie. Dzisiaj jestem oburzony tym, że nie wywieźliśmy z tego terenu kompletu punktów - mówi szkoleniowiec Motoru.