Motor Lublin zremisował na Arenie Lublin z Chojniczanką Chojnice 2:2. Zobacz zdjęcia

Zanim minęła szósta minuta spotkania, dwukrotnie doszło do groźnych sytuacji w polu karnym Motoru po dośrodkowaniach z rzutów wolnych. Za pierwszym razem niebezpieczeństwo zażegnał Maksymilian Cichocki, a za drugim bramkarz gospodarzy, Sebastian Madejski. W międzyczasie bliski wypracowania sytuacji strzeleckiej był napastnik żółto-biało-niebieskich Daniel Świderski. Najskuteczniejszy zawodnik lubelskiej drużyny zszedł do środka, lecz zbyt długo holował piłkę i ostatecznie ją stracił.

W 29. minucie doszło do sporego zamieszania w polu karnym Motoru. Lublinian od straty gola uratowała poprzeczka po próbie Pawła Czajkowskiego. Pięć minut później goście dopięli swego. Skrzydłowy z Chojnic po podaniu Mateusza Klichowicza wszedł w pole karne "frontowymi drzwiami" i uderzył nie do obrony. Tym samym Chojniczanka objęła prowadzenie.

Do końca spotkania obydwa zespoły walczyły o to, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Żadnemu z nich się to nie udało, choć nieco bliżej byli goście. Mecz zakończył się remisem 2:2. Punkt zdobyty w tym spotkaniu nie zmienił sytuacji w tabeli żadnej z rywalizujących na Arenie Lublin drużyn.