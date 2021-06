Motor Lublin zremisował ostatni wyjazdowy mecz sezonu. Pogoń Siedlce pozbawiła żółto-biało-niebieskich szans na udział w barażach

Goście z Lublina przystąpili do ostatniego meczu wyjazdowego w dobiegającym do końca sezonie eWinner 2. Ligi, posiadając wciąż matematyczne szanse na udział w barażach. W Siedlcach mieli okazję spotkać kilku starych znajomych. W wyjściowej jedenastce gospodarzy znalazło się miejsce dla byłego obrońcy Motoru, czy łęczyńskiego Górnika, Juliena Tadrowskiego. Na ławce Pogoni usiadł ponadto były kapitan żółto-biało-niebieskich, Marcin Burkhardt.

Początek meczu nie ułożył się dla gości pomyślnie, choć to oni wydawali się być bardziej aktywni. Już w 10. minucie podopieczni Marka Saganowskiego stracili bramkę. Podanie w "szesnastkę" z prawego skrzydła na gola zamienił Marcin Kozłowski, umieszczając piłkę tuż przy prawym słupku po strzale z okolic jedenastego metra.

Zanim upłynęło pięć minut od straty gola, siedlczanie mieli kolejne dwie okazje do podwojenia prowadzenia po stałych fragmentach gry. Za każdym razem jednak skutecznie interweniował bramkarz Motoru, Seweryn Kiełpin. W 20. minucie ponownie to golkiper uratował gości z opresji. Zawodnik z Siedlec po błędzie obrony miał przed sobą już tylko bramkarza. Ten odważnie wyszedł mu naprzeciw z pola karnego i nieco szczęśliwie zatrzymał wślizgiem. Chwilę wcześniej blisko wyrównania był Daniel Świderski, lecz skończyło się tylko na rzucie rożnym.

W kolejnych minutach ciężar gry przeniósł się do środka pola. Żaden z zespołów nie miał wielu okazji do zmiany wyniku. Najniebezpieczniejsze po stronie gości były zagrania Tomasza Swędrowskiego. Lider drugiej linii żółto-biało-niebieskich usiłował dośrodkowywać i strzelać, ale bez pożądanego skutku.

Do przerwy wynik się już nie zmienił. Pod koniec pierwszej części meczu to jednak gospodarze mieli lepsze okazje na strzelenie bramki po stałych fragmentach gry. Ostatecznie zeszli do szatni prowadząc jednym golem.