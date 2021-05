Motor Lublin zwyciężył z wiceliderem eWinner 2. Ligi. GKS Katowice pokonany na Arenie Lublin. Zobacz zdjęcia

Wisła Puławy awansowała do eWinner II ligi. Zobacz zdjęcia

Wielki sukces piłkarzy Wisły Puławy. Biało-niebiescy wywalczyli już zwycięstwo w rozgrywkach IV grupy III ligi, choć do zakończenia sezonu pozostało im do rozegrania jeszcze sześć spotkań. W 35. kolejce "Duma Powiśla" pokonała w Sieniawie tamtejszego Sokoła i przypieczętowała awans do eWinner II ligi.