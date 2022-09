Motor przegrał i spadł na ostatnie miejsce w lidze

Przed sobotnim spotkaniem obie ekipy z bilansem 1-4-4 znajdowały się w strefie spadkowej. Wiadomym więc było, że dla obu będzie to mecz podwyższonego znaczenia.

Poznaniacy nie mogli raczej mówić o atucie własnego boiska, bo z uwagi na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego stadion we Wronkach jest zamknięty dla kibiców. Przewagę mogli jednak robić gracze z kadry pierwszej drużyny Lecha, którzy wybiegli w wyjściowej jedenastce zespołu trenera Artura Węski (Artur Rudko, Mateusz Żukowski, Maksymilian Pingot czy Artur Sobiech).

– Przegraliśmy z zespołem, w barwach którego grali zawodnicy trenujący i występujący w ekstraklasie. U nas z kolei zabrakło kilku podstawowych piłkarzy, a na boisku mieliśmy czterech młodzieżowców. Oczywiście nie jest to wytłumaczenie – komentuje porażkę trener Motoru, Stanisław Szpyrka.

Początek spotkania nie należał do tych z gatunku porywających. Wystarczy powiedzieć, że pierwszy strzał w kierunku którejkolwiek z bramek został oddany w 27. minucie. Ładnie w tej sytuacji zachował się Filip Wilak. 19-letni napastnik gospodarzy najpierw oszukał Bartosza Zbiciaka, a następnie strzałem z lewej nogi mierzył w okienko bramki strzeżonej przez Michała Furmana. Futbolówka poleciała jednak nieco za wysoko. W odpowiedzi o próbę uderzenia pokusił się Mariusz Rybicki, ale był to raczej strzał tylko do statystyk.