Motor wraca na Arenę. Lubelski zespół potrzebuje punktów w starciu z GKS Bełchatów

Jeśli Motor chce realnie włączyć się w walkę o awans, musi wygrywać takie mecze, jak domowa konfrontacja z bełchatowianami. - Pomysł na rywala zostawię dla siebie. Zobaczymy, czy on się uda. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Bełchatów gra dosyć równo. Dwa mecze tylko przegrał na wyjeździe. Jest to dobrze poukładany zespół, szczególnie w defensywie. Charakteryzuje się też dobrą fazą przejścia z obrony do kontrataku. Musimy się przed tym zabezpieczyć - mówi trener Motoru, Marek Saganowski.

Trzy dni przed meczem lublinianie „domknęli” ostatni letni transfer. Do Motoru dołączył brazylijski obrońca, Victor Massaia, który ma zastąpić Ariela Wawszczyka. - Ten zespół się wciąż buduje. Nie jestem zadowolony z dorobku punktowego naszego zespołu, ale widzę, jak chłopaki pracują. Poznaję potencjał i jakość tych zawodników i wiem, że stać nas na zdecydowanie więcej. Mam nadzieję, że przyjdzie stabilizacja i nasze mecze zaczną lepiej wyglądać, zaczniemy punktować. Presja była, jest i będzie. Ciągle jednak powtarzam zawodnikom, że jesteśmy pod tą presją, bo jesteśmy uprzywilejowani, bo chcemy o coś grać. Mamy jeden cel. Tym celem jest awans do pierwszej ligi - dodaje szkoleniowiec żółto-biało-niebieskich.