Motor wzmocni się zimą. Żadnych rewolucji kadrowych jednak nie będzie Kamil Wojdat

(W 2023 roku trener Gonçalo Feio wywalczył z Motorem awans do Fortuna 1. Ligi. Teraz ze swoimi podopiecznymi jest w grze o PKO BP Ekstraklasę) fot. Kamil Wojdat

Fortuna 1. Liga. 17 grudnia Motor Lublin zakończył tegoroczne granie. Przed piłkarzami chwila odpoczynku. Sztab ma gotowy już plan przygotowań przed wiosenną walką o awans, ale póki co jeszcze go nie poznaliśmy. Jeśli natomiast chodzi o transfery, te także mają być, ale co podkreśla trener Gonçalo Feio „najlepszym wzmocnieniem przed walką o awans będą: rozwój indywidualny każdego z zawodników, rozwój zespołu z punktu widzenia nowych rozwiązań modelowych czy powrót do gry zawodników po kontuzjach”.