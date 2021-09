Można się częstować. Festiwal Wina w CSK w Lublinie. Zobacz zdjęcia Małgorzata Genca

Trwa ''Festiwal wina" w Lublinie. Do naszego regionu zjechali się wielbiciele tego trunku. Całość zaczęła się już 2 września i będzie trwała do niedzieli. - Przewidujemy dla Was dwa dni kiermaszu / targów wina, na które zaprosiliśmy wielu producentów i importerów wina m.in z Polski, Portugalii, Niemiec i Włoch. Dodatkowo w ramach Festiwalu na Kulinarnym Szlaku Wschodniej Polski odbędzie się kiermasz produktów regionalnych - piszą organizatorzy na swojej stronie. Jeszcze w niedzielę będzie można przyjść na degustację, a tymczasem zapraszamy do oglądania galerii z tego wydarzenia. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.