MPK wybuduje nową zajezdnię. Przy ul. Głuskiej powstanie miejsce dla trolejbusów

Minizajezdnia powstanie przy ul. Głuskiej 6, gdzie do niedawna mieścił się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (pod koniec stycznia został przeniesiony na ul. Metalurgiczną 13k). MPK dysponuje tam działką o powierzchni prawie jednego hektara. Spółka kupiła tę parcelę w 2014 r. z myślą o budowie zajezdni.

- Za uruchomieniem tego typu minizajezdni zawsze przemawiają względy ekonomiczne i logistyczne. Po pierwsze oszczędzamy na tzw. kilometrach dojazdowych. Wiadomo, że mało ekonomiczne jest jechać na drugi koniec miasta, by stamtąd rozpocząć kurs. Spółka szacuje, że rocznie na takim rozwiązaniu oszczędzi ok. 500 tys. zł – tłumaczy Weronika Opasiak, rzeczniczka MPK Lublin.

Powstanie miejsce, z którego będzie mogło korzystać ok. 30 trolejbusów. Będzie to zajezdnia podobna do tej, która w 2016 r. została otworzona przy ul. Stefczyka na Bursakach (może pomieścić ok. 50 pojazdów).