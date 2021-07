Myśliwy zobaczył czarną plamę. Myślał, że strzela w dzika. Zginął młody chłopak

Dariusz Ch. to emerytowany policjant. Ze służby odszedł sześć lat temu. Od 19 lat należał do Koła Łowieckiego nr 47 „Bekas”. Miał trzy dubeltówki, jeden sztucer i uprawnienia do polowań. Razem z Marcinem B. należał do ochotniczej straży pożarnej.

„Z uwagi na fakt, iż w momencie uzyskiwania pozwoleń na broń był czynnym funkcjonariuszem policji, nie miał obowiązku przedstawiania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które jest wymagane od osób cywilnych starających się o pozwolenie na posiadanie broni” – czytamy w akcie oskarżenia.

Pierwszego listopada ubiegłego roku Dariusz Ch. Postanowił wybrać się na polowanie. Około godz. 19 zadzwonił do kolegi - Marcina B.

Dariusz Ch. przyjechał pod dom znajomego swoim samochodem. Była już noc, kiedy zatrzymali się w okolicy sadu w Kluczkowicach. Teren należy do Zespołu Szkół Zawodowych.