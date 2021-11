Na cmentarzu przy ul. Unickiej na tzw. Lubelskiej Łączce znaleziono szczątki ofiar terroru komunistycznego. Zginęły od strzału w tył głowy

Prace poszukiwawcze w ramach postępowania karnego prowadzonego przez prokuratora Oddziałowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu trwały od 8 do 10 listopada. Zakończyły się sukcesem. Udało się najpierw odnaleźć szczątki należące do trzech osób, które spoczywały pod dwiema współczesnymi mogiłami.

Charakter ich pochówku wskazuje, że należały one do więźniów Zamku. W pierwszej z jam grobowych ujawniono szczątki dwóch mężczyzn, które przedzielała warstwa ok. 10 cm ziemi. Ich ciała zostały wrzucone niedbale do dołu - prawdopodobnie w odstępie kilku dni. W kolejnej jamie grobowej odnaleziono przemieszane szczątki kostne należące do młodego mężczyzny. Zostały one uprzednio wkopane w głąb mogiły, podczas przygotowywania miejsca pod wtórny pochówek.