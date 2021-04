Na cmentarzu przy Unickiej odnaleziono kolejne szczątki więźniów lubelskiego Zamku

Prowadzone w połowie kwietnia na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie poszukiwania to kolejny etap prac, których celem jest odnalezienie miejsc pochówku osób straconych w latach 1947–1949 w więzieniu na Zamku w Lublinie.

– W pierwszej z jam grobowych natrafiono na przemieszane szczątki trzech osób. W kolejnej odnaleziono szczątki należące do pięciu mężczyzn. Zostały one wrzucone niedbale do dołu na tzw. zakładkę, przy czym jedna z ofiar spoczywała w pozycji półleżącej. W ostatniej jamie grobowej ujawniono szczątki więźnia złożone twarzą do dołu, w pozostałościach drewnianej skrzyni pozbawionej wieka – opisuje Artur Piekarz.