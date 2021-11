Na dachu szpitala wojskowego w Lublinie wylądował śmigłowiec ratowniczy. To była próba. Zobacz zdjęcia

Lądowisko na dachu szpitala jest obecnie jedynym w naszym regionie, na którym mogą lądować śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W środę (24 listopada) odbyło się pierwsze, próbne lądowanie. Przebiegło sprawnie i obserwowało je wielu dziennikarzy.

- Lądowisko zdecydowanie zwiększa nasze możliwości - mówi pułkownik Aleksander Michalski, komendant 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie. - To lądowisko jest przystosowane dla śmigłowców o masie do 12 ton. Może obsługiwać nie tylko loty dzienne, ale i nocne, ponieważ jest wyposażone w oświetlenie. Dzięki temu, że lądowisko jest w tak bliskiej odległości do windy, jesteśmy w stanie w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund po wylądowaniu śmigłowca przewieźć pacjenta na SOR lub - w zależności od potrzeb - na blok operacyjny.